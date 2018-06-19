В Челябинской области четверо детей отравились угарным газом

В Копейске четверо детей пострадали от отравления угарным газом, трое в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошла сегодня утром в бараке на улице Луганской.

Дети гостили у бабушки. На ночь старушка решила затопить печь. «Пока не установлено, по какой причине дым стал просачиваться в помещение: или женщина забыла открыть задвижку, или неисправная печь пропускала дым, – пишет «Копейский рабочий». – Однако за ночь угарный газ заполнил квартиру».

Самый младший – годовалый внук – и сама бабушка получили легкое отравление. Остальные – двенадцатилетняя девочка и мальчики девяти лет – были госпитализированы в реанимацию. В настоящий момент их состояние стабилизировалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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