Справедливая Россия: жены южноуральцев оказались самыми богатыми в стране

Сразу две представительницы южноуральского истеблишмент вошли в первую десятку рейтинга Forbs, посчитавшего заработки жен российских чиновников и депутатов по итогам 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестую строчку рейтинга заняла супруга депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». В прошлом году она заработала 266,7 миллиона рублей. К слову, супруга южноуральского «эсера» заткнула за пояс жену пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: Татьяна Навка заработала «всего» 200,4 миллиона рублей и заняла в итоге седьмое место. Напомним, что сегодня стало известно о запросе Генпрокуратуры о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности в рамках расследования уголовного дела в отношении его бизнес-партнера, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

На девятом месте расположилась Марина Гартунга, супруга Валерия Гартунга, также видного «справедливоросса». Она заработала 102,9 миллиона рублей.

Сами депутаты оказались менее талантливы в зарабатывании денег нежели их вторые половины. Так, заработок Белоусова за 2017 год не дотянул до 6,5 млн рублей, а Гартунг заработало менее 39 млн.

Отметим, столь высокие позиции жен южноуральских не то социалистов, не то социал-демократов выглядят не так уж обескураживающе. Ведь возглавляет рейтинг-2018 супруга Александра Новикова, заместителя председателя Государственной Думы от фракции КПРФ. Елена Некрасова, владеющая несколькими компаниями, входящими в строительный холдинг «Лидер Групп», удалось заработать в 78 раз больше, чем ее супругу: она получила более 2,3 млрд рублей, он – без малого 30 млн.

Напомним, один из основных принципов коммунизма гласит «От каждого по способностям, каждому по потребностями».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.18

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