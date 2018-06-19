Поголовные нарушения: в Росприроднадзоре рассказали об итогах проверки челябинских предприятий (ВИДЕО)

В Росприроднадзоре заявили о систематических нарушениях на крупных предприятиях- в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ко всем производствам, где прошли оперативные мероприятия с участием полиции и сотрудников Росприроднадзора, есть претензии. Об этом сообщил руководитель регионального управления ведомства Виталий Курятников.

Напомним, обыски начались в конце мая и продолжились в первой половине июня. Представители управления Роспотребнадзора, полиции и министерства экологии Челябинской области наведались на предприятия группы «Мечел», Челябинский электрометаллургический завод, Челябинский цинковый завод, ряде менее крупных компаний.

Больше всего претензий у надзорных органов оказалось к ЧЭМК, принадлежащему семьям Александра Аристова и Юрия Антипова.

Теперь ЧЭМК грозит штраф по 12 административным протоколам

Впрочем, отсутствие нормирования на некоторых производственных объектах оказалось свойственно почти всем крупным загрязнителям. Не говоря уже о более мелких, многие из которых и вовсе работают без каких бы то ни было разрешений не только на выбросы, но и на право осуществлять свою деятельность.

Так, в ходе обысков 29 мая полиция и Росприроднадзор выявили сразу восемь фирм, занимающихся обжигом труб. «Сейчас готовимся к судебному заседанию, которое состоится месяца через два, – рассказал г-н Курятников. – Будем настаивать на конфискации оборудования и запрете деятельности».

Но запрет деятельности – одна из крайних мер. Как и остановка производства. Еще одна мера воздействия – взимание с нарушителя возмещения ущерба. К ней, по словам Виталия Курятникова, ведомство намерено в будущем прибегать достаточно часто.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 19.06.18

Госдума получила представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Вадима Белоусова. / В Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. / Южноуральская больница накопила догов на 16 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»