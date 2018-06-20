Более шестидесяти южноуральцев госпитализированы после укуса клеща

В Челябинской области более 60 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 15 июня в медицинские организации Южного Урала обратились 7 тысяч 885 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 51 ребёнок. За аналогичный период 2017 года пострадало 9 тысяч 224 человека, в том числе 2 тысячи 349 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 63 человека.

С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 4 тысяч 762,6 гектара, в том числе 1 тысяча 378,2 гектара территории детских оздоровительных учреждений, 415,6 гектара парков, скверов, 765,2 гектара кладбищ, 701,3 гектара баз отдыха и т.д. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

С начала сезона в области исследовано от населения 2 тысячи 56 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,6% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 12,3% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.18

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