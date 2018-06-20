В Миассе в огне погибла женщина, ее муж и дети в больнице

В Челябинской области женщина погибла в полыхающем доме, мужчина и двое детей госпитализированы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня ночью в селе Сыростан в Миасском городском округе.

Пожар вспыхнул в частном жилом доме около часа ночи. В это время в здании находились 26-летняя местная жительница, ее 33-летний муж, а также дети двух и пяти лет. Сначала мужчина пытался справиться с возгоранием самостоятельно, однако вскоре потерял сознание.

Женщина не смогла выбраться из горящего дома: на нее обрушился потолок. Детей спасли подоспевшие соседи. В итоге, по данным NewsMiass, мужчину с ожогом 90% кожного покрова, двухлетнего (ожог 11% кожи) и пятилетнего (ожог 25%) мальчиков госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение удалось ликвидировать лишь полтора часа спустя после возгорания. Окончательно пожар ликвидирован в 05:16.

По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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