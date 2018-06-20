В челябинской пятиэтажке произошел взрыв

В Металлургическом районе Челябинска в жилом доме произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в пятиэтажном здании на пересечении улиц Липецкая и 1-го Спутника. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на балконе жилого дома произошел хлопок газа: взорвался небольшой переносной газовый баллон.

Челябинцы рассказывают, что в результате ЧП пострадали женщина и ребенок. Официальной информации по числу пострадавших уточняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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