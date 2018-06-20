Прокуратура Челябинска упрекнула мэрию в неэффективности борьбы с незаконными киосками

Прокуратура Челябинска добивается эффективности в работе чиновников по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку соблюдения должностными лицами администрации города полномочий по выявлению и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов в Челябинске.

«Установлено, что специалистами КУИиЗО Челябинска в 2017 году выявлено 1094 незаконно размещенных нестационарных объектов. При этом, фактически демонтировано за указанный период только 60% или 660 объектов. Аналогичная негативная ситуация складывается и в текущем периоде 2018 года», – отметили в прокуратуре.

Основной причиной, обуславливающей низкую эффективность принимаемых мер по освобождению незаконно занимаемых нестационарными объектами муниципальных земельных участков, является ненадлежащее обеспечение деятельности подведомственных КУИиЗО учреждений: отсутствие нужного количества оборудования и специальной техники, находящейся в их распоряжении.

«Изложенные обстоятельства негативным образом сказываются в целом на эффективности осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, поскольку неоднократно сообщаемые гражданам в ответ на их обращения сроки о демонтаже конкретных объектов не соблюдаются. Незаконно размещенные нестационарные объекты фактически демонтируются только после принятия мер прокурорского реагирования», – констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными фактами, главе Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Также об изложенной проблеме для принятия мер в рамках компетенции представительного органа местного самоуправления проинформирован председатель Челябинской городской Думы.

В целях решения указанной проблемы в надзорном ведомстве предложили внести изменения в пункт 4 «Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска», согласно которым должностные лица Комитета при выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта помимо прочего будут проводить геосъемку самовольно занимаемого земельного участка с целью определения его площади путем установления координат характерных (поворотных) точек. Это позволит в дальнейшем привлекать лиц, самовольно занимающих земельные участки, к административной ответственности.

«Перечисленные выше меры обеспечат реализацию на практике принципа неотвратимости наказания, усилят ответственность недобросовестных граждан, поспособствуют профилактике совершения данных правонарушений впредь», – уверены в областной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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