Южный Урал продолжает штормить

Жителей Челябинской области предупредили об усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные Челябинского гидрометцентра, 21 июня на территории Южного Урала в большинстве районов ожидаются большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, днем местами с градом. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, при грозах порывы ночью 15-20 метров в секунду, днем 18-23 метра в секунду.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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