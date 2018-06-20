На месте взрыва – начальник ГУ МЧС: стали известны подробности ЧП в Челябинске

В МЧС рассказали подробности взрыва газового баллона в челябинской пятиэтажке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром на Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о детонационном взрыве газовоздушной смеси без последующего горения. Происшествие произошло в Металлургическом районе Челябинска, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

Согласно предварительным данным на балконе, в одной из квартир второго этажа, произошёл детонационный взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона. В результате в квартире оказались повреждены остекление и перегородки.

Диспетчер ЕДДС направил на место дополнительные силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В минимально возможные сроки оперативные службы прибыли в район ЧП.

Погибших нет, пострадало два человека (доставлены в ГКБ№6). По маршевым лестницам было эвакуировано 10 человек, живущих в первом и втором подъездах. Проводится установление причин произошедшего. Системы жизнеобеспечения в исправном состоянии, но временно отключены. После следственных мероприятий здание будет обследовано на целостность конструкций.

На месте находятся начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, начальник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Желтышев, представители администрации Металлургического района.

Всего на ликвидацию последствий происшествия привлечено 80 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 28 человек, 7 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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