В густонаселенном районе Челябинска полторы недели маялся голодный лев

В одном из дворов Челябинска в заброшенном фургоне обнаружили целый зоопарк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фургон вскрыли через полторы недели после того, как он очутился во дворе – горожан привлекли странные звуки, доносящиеся из запертой машины. Внутри оказались голодные и страдающие от жажды лев, два пятиметровых питона и два пуделя.

Дверь фургона была всего лишь примотана проволокой, и обезумевший хищник вполне мог вырваться на волю, оказавшись в центре густонаселенного района.

Сейчас инцидентом занимается полиция: хозяину фургона придется отвечать за создание опасности жизни людей, а также за жесткое обращение с животными.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.06.18

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