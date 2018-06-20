В Челябинске повысят тариф за содержание жилья

В Челябинске повысят тариф за содержание жилого помещения – соответствующий проект сейчас рассматривается в Городской Думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 августа тариф вырастет на 5,4% (40 копеек) и составит 7 рублей 80 копеек за квадратный метр.

Напомним, собственники жилья на общем собрании могут установить сумму платежа больше или меньше рекомендованного тарифа. Те, кто этого не сделает, либо не определился со способом управления домом, либо является нанимателем муниципального или ведомственного жилья, будут оплачивать содержание жилья по новой цене.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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