На южноуральском озере перевернулась лодка с детьми: есть погибший

В Челябинской области на одном из озер перевернулась лодка с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня днем на озере Кундравы, расположенном в Чебаркульском районе.

В 200 метрах от берега при рыбалке перевернулась двухместная металлическая лодка типа «Камышовка», в которой находились 3 человека, в том числе 2 детей (мальчики двенадцати и семи лет). Один из мальчишек смог выплыть на берег самостоятельно, второго ребенка спасли люди, проплывавшие неподалеку на другой лодке. А вот взрослому человеку спастись не удалось. «Трагедии могло не произойти, если бы не нарушение требований безопасности: спасательных жилетов на людях попросту не было», – заявили с пресс-службе ГУ МЧС.

В данный момент организованы масштабные поисковые мероприятия, привлечены дополнительные силы и средства. На месте работает оперативная группа и психолог Миасского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и специалисты областной службы спасения. Учитывая специфику ЧП на озере Кундравы, будут задействованы водолазные группы. Все подробности произошедшего оперативного события предстоит установить представителям следственных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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