Дождались! Россия вступает в космическое лето

В России начались воробьиные ночи – так в народе называли период, соответствующий летнему солнцестоянию. По народным поверьям, с этого времени природа набирает силу: цветут растения, пчелы собирают мед, в садах начинают созревать овощи, ягоды и фрукты, прогрелись водоемы, поют на разные голоса птицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 июня в 13 часов 7 минут по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пройдет наивысшую точку склонения +23 градуса 26 минут. С этого момента в северном полушарии начнется астрономическое лето, а в южном – зима.

В дни солнцестояния Земля, совершая движение вокруг Солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, занимает такое положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают дно самых глубоких колодцев. На широте Москвы и Челябинска Солнце будет подниматься над горизонтом на высоту 57 градусов. В астрономическом понимании ночей сейчас нет вообще: в течение нескольких дней после захода солнца будут лишь сгущаться сумерки. Астрономы утверждают, что наступил самый благоприятный период для наблюдений серебристых облаков, которые отлично видны на фоне сумеречного сегмента.

В 2018 году период солнцестояния полностью соответствует своему названию: несколько дней долгота дня и ночи будет оставаться практически неизменной, отличаясь лишь на секунды.

Так, сегодняшний световой день на широте Москвы и Челябинска продлится 17 часов 33 минуты 25 секунд. 21 июня отвоюет у ночи еще 6 секунд и станет самым длинным днем в году: долгота светового дня составит 17 часов 33 минуты 31 секунду. Но сразу после заката тьма перейдет в наступление: первая ночь отвоюет у света 1 секунду, вторая – еще 9, третья – 25, четвертая – сразу 32 секунды и так по нарастающей.

Световой период 1 июля будет короче сегодняшнего дня почти на 6 минут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.06.18

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