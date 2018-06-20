Власти Челябинска пообещали изменить облик остановок общественного транспорта

Депутатам Челябинской городской Думы представили эскизные проекты новых остановок общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, в областном центре скоро начнет действовать в отношении торгово-остановочных комплексов.

На заседании комиссии по градостроительству и землепользованию депутатам продемонстрировали типовые эскизные проекты. Теперь «ларьки на остановках» будут выглядеть, как основательные конструкции из стекла и металла в едином стилевом и цветовом решении. Всего подготовлено 4 вида типовых проектов остановочных комплексов и остановок с торговыми точками, отличающиеся своим функционалом и будут устанавливаться в зависимости от необходимости и интенсивности трафика, отметили в пресс-службе городского парламента. В проекте предусмотрены: торговые площади, места для ожидания транспорта, навесы от дождя, табло с расписанием движения маршрутов.

Кроме того, в документацию для оформления нестационарных торговых объектов будет введено понятие предельной площади НТО. Она будет включать в себя площадь всех помещений объекта с учетом ограждения, крылец, террас и элементов оформления. Стоимость аренды будет рассчитываться из этих показателей. Предприниматели, которые пожелают взять торговую точку в аренду, должны будут пройти через конкурсные процедуры и заключить договор аренды с администрацией города. Стоимость квадратного метра аренды в таком торговом комплексе на остановке городского транспорта составит около 30 тысяч рублей.

Замена разношерстных ларьков на представленные депутатам варианты будет проходить по мере истечения договоров аренды, заверили в городской Думе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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