«Мы к вам пришли за позитивом!» Министр экологии Челябинской области наорал на общественников (ВИДЕО)

Министру экологии Челябинской области Сергею Лихачеву не понравилась критика общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территориальная схема размещения твердых коммунальных отходов в Челябинской области противоречит здравому смыслу. Об этом заявил эксперт по вопросам развития города Яков Гуревич в ходе круглого стола, проведенного региональным штабом Общероссийского народного фронта.

По словам общественника, территориальная схема не просчитана ни с экономической, ни с экологической точек зрения. «Нам сказали, что с 1 июля начнется закрытие Челябинской городской свалки, – отметил эксперт. – Но перестать вывозить туда мусор – еще не значит рекультивировать. Химические процессы на свалке продолжатся». При этом, если сейчас МУП «ГорЭкоЦентр», получающий деньги населения за вывоз мусора, хоть как-то следит за порядком на свалке, то с переходом тарифа региональному оператору по обращению с ТКО Челябинская свалка вряд ли будет кому-нибудь интересна, и за счет каких средств на ней будет поддерживаться порядок – большой вопрос, отметил Яков Гуревич.

При этом горожане получат еще и возросший тариф за вывоз и захоронение ТКО, так как даже до полигона в Полетаево расстояние в два раза больше, чем до Челябинской свалки. Не говоря уже о Чишме, где планируется в итоге разместить полигон для Челябинского кластера. Кроме того, горожане получат у себя под боком еще одну свалку, в добавок в Челябинской.

Эксперт: «Мы хотим нагадить ШОС?»

Последнее замечание г-на Гуревича окончательно вывело из себя министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева. Если до этого он лишь несколько раз перебил спикера, то теперь он обрушился с криком на всех собравшихся.

Сергей Лихачев: «Мы пришли к вам за позитивом!»

Лишь после перекура министр успокоился. Покидая «круглый стол», чиновник извинился перед собравшимися за срыв и попросил все предложения общественников направить его ведомству в письменном виде.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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