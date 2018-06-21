Перехвалили: рекламу челябинской клиники признали ненадлежащей

Антимонопольная служба намерена наказать пиарщиков челябинской клиники за нескромность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство признало ненадлежащей рекламу клиники «Источник» со сведениями: «Пожалуй лучшие врачи…», распространявшейся в эфире радиопрограммы «L-radio», а также на сайте медицинской организации.

Обращение о недопустимости распространения такой рекламы в антимонопольную службу направил житель Челябинска, указавший на недостоверность ее содержания.

Как установлено материалами дела, реклама клиники «Источник» содержала указание на то, что в этой организации работают лучшие специалисты в области медицины путем использования слова «пожалуй», которое означает допущение определённой возможности, склонность согласиться. При этом информация, по какому именно критерию осуществляется сравнение путем использования термина в превосходной степени, в тексте рекламы отсутствовала, отметили антимонопольщики.

При этом в качестве доказательств высокой квалификации сотрудников Клиникой представлены благодарственные письма, дипломы победителей в конкурсе, проводимом Министерством здравоохранения Челябинской области на звание «Лучшего врача года», а также сведения о персонале ООО «ПолиКлиника», включая об опыте работы, наградах, квалификационных категориях врачей.

Челябинское УФАС России указало, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию, что не соответствует закону «О рекламе» и постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда РФ «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе». При указании информации о критерии, по которому осуществляется сравнение при наличии документального подтверждения, реклама не противоречила бы действующему законодательству, уточнили в ведомстве.

Следует отметить, что дело о нарушении рекламного законодательства по факту размещения ненадлежащей рекламы Клиники «Источник» было возбуждено в отношении ООО «ПолиКлиника», осуществляющего деятельность с использованием данного коммерческого обозначения. В ходе его рассмотрения вина Клиники «Источник» не усматривалась, поскольку установлено, что обществом заключен договор на оказание рекламных услуг с ООО «Скай-Медиа», являющимся профессиональным участником рынка производства рекламы (рекламопроизводителем). В рамках правоотношений по договору ООО «Скай-Медиа» изготовило, в том числе текст рекламы, самостоятельно определив допустимость указания сведений «Пожалуй лучшие врачи» в нем. При этом ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе в соответствии с договором ООО «Скай-Медиа» приняло на себя.

По изложенным основаниям не был принят во внимание довод представителя рекламопроизводителя об отсутствии нарушения требований рекламного законодательства ввиду указания в рекламе слова «Пожалуй», которое, по его мнению, устраняет степень превосходства рекламируемых услуг Клиники «Источник» перед иными медицинскими организациями и учреждениями.

С учетом изложенного, Челябинское УФАС России признало ООО «Скай-Медиа», нарушившим Закон о рекламе.

В настоящее время Челябинским УФАС России решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении юридического лица и его директора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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