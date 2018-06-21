Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после вырубки деревьев на челябинском кладбище

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сноса 55 деревьев на территории кладбища «Градское» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства установило, что на территории кладбища «Градское» произведен снос зеленых насаждений: 48 сосен и 7 берез.

Управлением экологии и природопользования администрации Челябинска разрешение на снос деревьев не выдавалось. Размер ущерба за незаконный снос составил свыше 2,2 миллиона рублей.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в особо крупном размере).

Ход проведения проверки поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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