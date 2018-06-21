На ММК побывал новый президент АВТОВАЗА

ММК и АВТОВАЗ развивают сотрудничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии побывала с визитом делегация ПАО «АВТОВАЗ» во главе с президентом компании Ивом Каракатзанисом. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества и перспективы освоения новых видов сталей для автопрома.

Это первая рабочая поездка в Магнитку Ива Каракатзаниса, назначенного руководителем ведущей российской автомобилестроительной корпорации в начале июня. АВТОВАЗ является одним из крупнейших партнеров ММК: в 2017 году комбинат поставил компании более 293 тысячи тонн металлопродукции при общих поставках в адрес автопрома за этот же период 528 тысяч тонн.

В ходе визита состоялась встреча Ива Каракатзаниса с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, на которой в числе прочего обсуждалось развитие комбината как поставщика современных марок сталей, необходимых автомобильной индустрии, а также взаимодействие с инжиниринговыми службами ПАО «АВТОВАЗ» для освоения новых видов сталей для удовлетворения потребностей автоконцерна.

Гости побывали на промплощадке ПАО «ММК», в том числе в листопрокатном цехе №11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки, предназначенный для выпуска высококачественного автолиста. Делегация крупнейшего партнера Магнитки в автомобилестроительной отрасли ознакомилась с условиями, в которых производится современный автолист: в частности, для новейших моделей ПАО «АВТОВАЗ» – «LADA VESTA» и «LADA XRAY».

С освоением сортамента нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 возможности ММК по производству высококачественного проката для автопроизводителей значительно расширились. Запуск комплекса позволил создать достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям металлопроката. В результате сегодня ПАО «ММК» занимает ведущие позиции в российской металлургии по поставкам металлопродукции для нужд автомобильной отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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