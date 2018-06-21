Южноуральцы зажгут «Свечу Памяти»

Челябинская область присоединится к всероссийской акции «Свеча Памяти».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, челябинские поисковики совместно с «Бессмертным полком» и «Волонтёрами Победы» планируют в каждом районе Челябинска провести акцию «Свеча Памяти» на месте памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

В Челябинске мемориальная акция начнётся 22 июня в 17:00 одновременно в восьми знаковых местах города:

памятник тракторозаводцам в Саду Победы;

памятник создателям реактивной артиллерии «Катюша» на ул. Доватора на площади у ДК завода им. Д. В. Колющенко;

памятник добровольцам-танкистам на Аллее Славы (ул. Кирова);

улица Молодогвардейцев, 48, «Панно «Политрук»;

монумент Славы в Сквере Победы;

памятник погибшим заводчанам на призаводской площади у завода «Станкомаш»;

памятный знак «Ленинградский мост» на проспекте Победы (мост через реку Миасс);

сквер им. 20-летия Победы на улице Воровского.

В акции также примут участие Сатка, Магнитогорск, Коркино, Троицк, Нижний Уфалей и другие муниципальные образования.

Акция «Свеча Памяти» продлится до 22:00. В завершение у памятника добровольцам-танкистам в вечернее небо будут запущены 77 белых светящихся шаров-журавлей.

Также в этот день в рамках всероссийского проекта «Судьба Солдата» будут организованы консультационные пункты, где каждый желающий сможет оформить заявку на поиск сведений о пропавшем без вести солдате.

Всероссийская акция «Свеча Памяти» проводится при поддержке региональных общероссийских патриотических движений «Поисковое движение России», «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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