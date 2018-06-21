Медвузам запретили указывать в рекламе специальности врачей

Медицинским учебным заведениям запретили перечислять специальности врачей в рекламе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перечисление врачебных специальностей является нарушением закона о рекламе. Такое разъяснение содержится в письме заместителя главы ФАС Андрея Кошеварова, направленном в территориальные органы антимонопольной службы.

Напомним, статья 5 закона «О рекламе» запрещает использование образов медицинских и фармацевтических работников в продвижении товаров и услуг. Исключения составляют лишь реклама медицинских услуг и средств личной гигиены, а также случаи, когда реклама распространяется в специализированной медицинской прессе или на профессиональных мероприятиях медиков.

Выходит, что образовательные услуги не относятся к числу исключений, а, следовательно, запрет на использование образа врача накладывается и на рекламу вузов. Таким образом, использование вузами образов медработников допустимо «исключительно в случае, если реклама распространяется в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий или в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников», цитируют документ «Известия» в документе.

При этом речь идет не только о визуальном или видеоряде, но и о текстовой составляющей. В том числе, реклама медвузов, распространяемая в неспециализированных СМИ не может содержать наименования специальности (стоматолог, отоларинголог, хирург), а также указания профессиональной принадлежности (врач, доктор, фармацевт, аптекарь и т.п.), говорится в разъяснении замглавы ФАС.

Подобное разъяснение вызвало недоумение среди экспертов. «Если учебное заведение учит токарей, оно, естественно, показывает токарей. А если оно учит врачей, то кого оно должно показывать? Котят? Или тех же самых токарей? – цитирует издание директора института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович. – Другого способа подать информацию, кроме как опубликовать объявление, у нас нет. Следует различать сообщение, которое содержит информацию, от того, которое стимулирует что-то купить».

А вот в Общественном совете при Минздраве ничего страшного в позиции антимонопольной службы не заметили. Там считают, что медицинские вузы в рекламе вообще не нуждаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.18

Южноуральцы зажгут «Свечу Памяти». / На ММК побывал новый президент АВТОВАЗА. / В Челябинской области директора парка оштрафовали за просрочку платежа подрядчику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»