Эко-активисты пытаются вернуться в центр Челябинска

Противники строительства Томинского ГОКа уведомили мэрию Челябинска о пикете на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 июня активистка движения «СтопГОК» Ирина Гладышева подала уведомления на проведение пикетов в эту пятницу, 22 июня.

Пикеты планируется провести на Алом поле: с 17:00 – на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского, с 18:00 – у памятника «Орленок».

«Цель пикетов: привлечение внимания общественности к планам по повышению налогов и пенсионного возраста, а также необходимости сохранения защитных лесов Челябинска, формирования «зеленого пояса» вокруг Челябинска, продолжающемуся незаконному строительству Томинского горно-обогатительного комбината, – написали общественники в социальных сетях. – Как только будет информация о согласовании пикетов, начнем агитацию, информирование земляков о проведении пикетов».

Отметим, последние несколько попыток эко-активистов провести акции протеста на Алом поле столкнулись с категорическим нежеланием чиновников согласовывать эти мероприятия. Ссылаясь на якобы уже согласованные акции, запланированные для проведения на этом месте, мэрия предлагала провести пикеты в других местах. Например, на автостоянке у ледовой арены «Трактор». При этом общественники уже не раз убеждались, что никаких мероприятий на Алом поле в указанное время не проходило.

Добавим, что ответа на свою заявку о пикетах 22 июня, общественники до сих пор не получили. Скорее всего, документ из мэрии они получат завтра утром, когда времени ни на агитацию, ни для подбора другой площадки уже не останется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.18

Медвузам запретили указывать в рекламе специальности врачей. / Южноуральцы зажгут «Свечу Памяти». / На ММК побывал новый президент АВТОВАЗА. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»