В школах начали пугать арестом за участие в акциях против повышения пенсии

Родители челябинских школьников пожаловались на запугивание: им грозят арестами за участие в акциях против повышения пенсий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия», на горячую линию центра защиты прав граждан поступило несколько звонков от родителей учащихся школы №152.

«Заявители жалуются на то, что их массово вызывают в школу и просят подписать уведомления о том, что якобы участие в любой акции протеста против повышения пенсионного возраста незаконно и влечет за собой арест на 15 суток», – сообщили в организации. «На самом деле, если митинг или пикет с властями согласован, то никакой опасности для его участников нет», – отмечает руководитель центра Ксения Морозова.

С чем связана столь странная активность руководства школы, неизвестно. Возможно, родителей просто хотели предупредить о нежелательности вовлечения в политические мероприятия несовершеннолетних. Хотя метод выбрали достаточно неуклюжий. Да и стоит ли овчинка выделки, задаются вопросом общественники. Ведь на улице лето, и многие дети разъехались по загородным лагерям и санаториям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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