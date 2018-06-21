Правозащитникам разрешат вести фото- и видеосъемку в СИЗО. Но они не рады

Госдума намерена разрешить правозащитникам то, что уже разрешено Уголовно-исполнительным кодексом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий членам общественно-наблюдательных комиссий проводить кино-, фото- и видеосъемку для фиксации нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Кроме того, им будет разрешено применять измерительные приборы для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях.

Сами правозащитники не видят особой пользы от подобной новации. «Никто этого права (на фото- и видеосъемку – прим. НД), кроме сотрудников спецучреждений никогда не оспаривал, – говорит челябинская правозащитница Валерия Приходкина. – Я два раза отстаивала его в суде, и суд становился на мою сторону. Это разрешение содержится в 24-й статье Уголовно-исполнительного кодекса, и оно действует по сей день».

Зачем законодателям пришло в голову дублировать норму в специальном законе, общественники не понимают. Но высказывают беспокойство по поводу сопутствующих новаций. Так, согласно законопроекту, места, где можно будет вести съемку, теперь будет определять администрация СИЗО – ранее такого ограничения не было. «Если я должна снимать дырявый матрас – я должна снимать его именно там, где он лежит, – настаивает Валерия Приходкина. – Ведь это документ. Я зафиксировала, что окно разбито, они тут же его поменяли, и если у меня нет фото-, видеоподтверждения – меня же потом и обвинят в клевете».

Беспокоят правозащитников и другие изменения. Так, теперь в состав общественно-наблюдательной комиссии не смогут входить близкие родственники людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Кроме того, предлагать кандидатов в члены ОНК потеряют право организации, признанные иностранными агентами. «Правозащитниками в этой сфере, как правило, становятся люди, столкнувшиеся с системой исполнения наказаний: либо сами прошедшие через это, либо их родственники, – говорит Валерия Приходкина. – Людей, подобно мне, оказавшихся в этой сфере, скажем так, случайно, не имеющих родственников, прошедших через колонию, – единицы. Раньше близкий родственник отбывающего наказание в местах лишения свободы мог быть членом ОНК, но ему было запрещено посещать ту колонию, где содержался родственник». Предложенные же новации практически полностью закроют независимым правозащитникам дорогу в общественно-наблюдательную комиссию, уверена Приходкина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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