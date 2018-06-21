В мэрии Челябинска рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Городские власти рассказали подробности о челябинцах, пострадавших при взрыве газового баллона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, уже более суток врачи города борются за жизнь 42-летней женщины и 10-летнего мальчика, которые серьезно пострадали вчера, 20 июня, при взрыве газового баллона в жилом доме Металлургического района.

В настоящее время оба пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации, подключены к аппаратам ИВЛ. У обоих ожоги дыхательных путей и верхних тканей. У женщины степень поражения составляет 40%, у мальчика – 80%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.18

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