В Челябинске на месяц ограничили движение по дублеру главной улицы

В Центральном районе органичено движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, в связи с работами по строительству подводящего газопровода закрытым способом до 20 часов 18 июля ограничено движение по улице Сони Кривой.
Кроме того, в связи с реконструкцией участка тепловой сети в районе домов №13 и №23 по улице Колсанова прекращено движение транспорта до 20 часов 20 июля.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.06.18
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