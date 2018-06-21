В Челябинске на месяц ограничили движение по дублеру главной улицы

В Центральном районе органичено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, в связи с работами по строительству подводящего газопровода закрытым способом до 20 часов 18 июля ограничено движение по улице Сони Кривой.

Кроме того, в связи с реконструкцией участка тепловой сети в районе домов №13 и №23 по улице Колсанова прекращено движение транспорта до 20 часов 20 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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