Южноуральские чиновники «подарили» коммерсантам водопровод

В Челябинской области власти поселка безвозмездно отдали коммерсантам водопроводное хозяйство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе осуществления прокурорского надзора установлены нарушения действующего законодательства о водоснабжении и водоотведении, допущенные администрацией Новоершовского сельского поселения Кизильского района при предоставлении ООО «Квартирный вопрос» прав владения и пользования в отношении сетей и инженерных сооружений водопроводного комплекса.

«Вопреки установленным законом требованиям объекты водоснабжения переданы коммерческой организации по договору безвозмездного пользования, а не концессионному соглашению, содержащему иной объем прав и обязанностей сторон, что создало предпосылки для снижения их эффективности, ухудшения технического состояния, и, как следствие, нарушение прав жителей района», – отметили в надзорном ведомстве.

Это послужило основанием для обращения прокурора области в арбитражный суд с требованиями о признании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом недействительным.

По результатам рассмотрения заявления арбитражным судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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