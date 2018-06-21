В Копейске руководство геронтологического центра обложило данью инвалидов

Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы вернуть больным старикам деньги, незаконно удержанные руководством геронтологического центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надозрное ведомство Копейска провело проверка соблюдения законодательства при установлении размеров оплаты за предоставление социальных услуг в одном из стационарных учреждений социального обслуживания, расположенном на территории города.

Проверка показала, что руководство учреждения при взыскании ежемесячной платы за предоставление социальных услуг для лиц, переведенных из других стационарных социальных учреждений, незаконно удерживало средства не только с пенсии, но и с дополнительных единовременных денежных выплат.

Ранее ежемесячная плата стариков за стационарное обслуживание составляла 75% установленной им пенсии. При начислении получателю социального обслуживания двух пенсий плата за стационарное обслуживание осуществлялась с одной из них по выбору последнего.

Однако в геронтологическом центре Копейска удерживали еще и 75% с дополнительных единовременных денежных выплат. По данному факту прокуратурой города директору учреждения социального обслуживания внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, руководству центра объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при дальнейшей деятельности.

В результате прокурорского вмешательства произведен перерасчет размера ежемесячной платы, излишне взысканные суммы возвращены почти 70 подопечным учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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