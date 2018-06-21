Ошибка Лукаса: корабли из «Звездных войн» оказались хуже обычных самолетов

Поклонников «Звездных войн» разочаровали аэродинамические свойства кораблей, снятых в сериале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разоблачительными подробнтсями поделился блогер EC Henry, протестировавший трехмерные модели истребителей X-Wing и TIE Fighter.

Напомним, в сериале «Звездные войны» именно эти корабли используются как повстанцами, так и Империей, и демонстрируют невероятные скорости, а также прекрасную маневренность.

Однако после тестов, проведенных EC Henry, выяснилось, что «киношная» техника серьезно проигрывает по своим аэродинамическим характеристиками обычным самолетам. А в условиях атмосферы корабли в состоянии летать лишь при использовании лишь при огромных энергетических затратах.

Что касается маневренности, то она у истребителей созданной Джорджем Лукасом вселенной крайне невысока, и увернуться от первого же выстрела неприятели они попросту бы не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.18

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