Челябинец выиграл в лотерею больше 170 миллионов рублей

Южноуральцу повезло в лотерее «Гослото».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинска выиграл в ходе 347 тиража лотереи «Гослото «4 из 20» 170 миллионов 161 тысячу 629 рублей.

Мужчина купил билет за 600 рублей и угадал все числа комбинации: 09, 01, 20, 16 – в первом игровом поле; 02, 16, 13, 08 – во втором игровом поле билета.

Отметим, что челябинец занял четвертую строчку в ТОП-5 лотерейных счастливчиков 2018 года. Другие мультимиллионеры живут в Нижнем Новгороде, Барнауле, Тверской области и Башкирии.

Согласно статистике государственных лотерей, за прошедшие два года в Челябинской области появилось 32 лотерейных миллионера. А за первые пять месяцев 2018 года статус миллионеров благодаря участию в государственных лотереях получили уже 13 жителей региона.

До сих пор самым большим выигрышем для жителей Челябинской области были 14 миллионов 284 тысячи 950 рублей в «Гослото «5 из 36».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.18

Война и мир: почему русские побеждают. Авторская колонка Веры Владимировой. / 22 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: Ваньсуй!. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»