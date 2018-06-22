Четверо челябинцев, принуждавшие несовершеннолетних к проституции, предстанут перед судом

Жители Челябинска предстанут перед судом за организацию занятием проституцией и другие тяжкие преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Челябинска. Они обвиняются в организации занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, вовлечении в занятие проституцией, совершенном организованной группой, вымогательстве, грабежах, разбоях и незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В период 2016-2017 годов челябинцы создали преступную группу с целью организации занятия проституцией на территории Советского района областного центра, в том числе, путем содержания арендованных квартир (притонов), поиска и принуждения ранее неизвестных девушек к занятию проституцией.

Соучастники привлекли к занятию проституцией 8 девушек 1990-1999 годов рождения, три из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, а также принуждали их к продолжению занятия проституцией. Они неоднократно отбирали у девушек имущество и деньги.

Кроме того, у одного из челябинцев в ходе личного досмотра изъято не менее 59,56 грамма наркотического средства – гашиша.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее в тот же суд направлено уголовное дело в отношении пятого соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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