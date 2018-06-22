В Челябинской области суд закрыл пожароопасные ДК и кинотеатр

В Аше по требованию прокуратуры приостановлена деятельность дворца культуры и кинотеатра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, городское надзорное ведомство Аши совместно со специалистами МЧС провело проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой выявлены грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в МКУ «Миньярский городской дворец культуры», МКУ «Кинотеатр «Юность». Так, здания учреждений не защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Решениями Ашинского городского суда на МКУ «Миньярский городской дворец культуры», МКУ «Кинотеатр «Юность» возложена обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности, деятельность указанных юридических лиц приостановлена до устранения нарушений.

Решения суда не вступили в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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