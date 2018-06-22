Заведующая детским садом из Снежинска оштрафовали за сбежавшего ребенка

В южноуральском ЗАТО оштрафовали заведующую детским садом, из которого сбежал двухлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск провело проверку по факту самовольного ухода двухлетнего ребенка с территории детского сада.

Установлено, что в марте 2018 года воспитанник группы для детей раннего возраста ушел за пределы территории дошкольного учреждения. В результате ребенок был найден спустя непродолжительное время посторонней горожанкой, которая передала его сотрудникам полиции.

На основании постановления прокурора города мировым судьей заведующая дошкольным учреждением оштрафована на 10 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором города начальнику МКУ «Управление образования администрации Снежинска» внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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