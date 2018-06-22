российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 июня 2018, 10:15 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Почти сотня южноуральцев получили высший бал на ЕГЭ по русскому языку

98 южноуральских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки по Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

«Экзамен по русскому языку в области сдали на очень высоком уровне. У нас 98 участников набрали максимально возможные 100 баллов. Это новый рекорд по количеству стобалльников, – в 2017 году их было 79. Еще 3 тысячи 804 участника, что составляет 27% от числа сдававших, набрали более 80 баллов. Поздравляем ребят со столь успешной сдачей экзамена!», – сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Официальный день публикации результатов экзамена по русскому языку – 25 июня. В случае несогласия с выставленными баллами 26 и 27 июня можно будет подать апелляцию в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

Сегодня, 22 июня, состоится резервный день сдачи ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.18

Заведующая детским садом из Снежинска оштрафовали за сбежавшего ребенка. / В Челябинской области суд закрыл пожароопасные ДК и кинотеатр. / Четверо челябинцев, принуждавшие несовершеннолетних к проституции, предстанут перед судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров