Почти сотня южноуральцев получили высший бал на ЕГЭ по русскому языку

98 южноуральских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки по Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

«Экзамен по русскому языку в области сдали на очень высоком уровне. У нас 98 участников набрали максимально возможные 100 баллов. Это новый рекорд по количеству стобалльников, – в 2017 году их было 79. Еще 3 тысячи 804 участника, что составляет 27% от числа сдававших, набрали более 80 баллов. Поздравляем ребят со столь успешной сдачей экзамена!», – сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Официальный день публикации результатов экзамена по русскому языку – 25 июня. В случае несогласия с выставленными баллами 26 и 27 июня можно будет подать апелляцию в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

Сегодня, 22 июня, состоится резервный день сдачи ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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