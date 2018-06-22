На оживленной развязке в центре Челябинска закроют движение

Движение по развязке у Челябинского цирка закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие дни на нескольких участках дорог областного центра будет прекращено движение.
С 9:00 24 июня до 26 июня будет прекращено движение транспорта по дорожной развязке от улицы Кирова с выходом на улицу Труда.
Кроме того, с 20 часов 25 июня до 20часов 8 июля движение закроют по улице Суркова между домами № 9 и 12.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.06.18
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