На оживленной развязке в центре Челябинска закроют движение

Движение по развязке у Челябинского цирка закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие дни на нескольких участках дорог областного центра будет прекращено движение.

С 9:00 24 июня до 26 июня будет прекращено движение транспорта по дорожной развязке от улицы Кирова с выходом на улицу Труда.

Кроме того, с 20 часов 25 июня до 20часов 8 июля движение закроют по улице Суркова между домами № 9 и 12.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.18

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