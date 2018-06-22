В Озерске директор фирмы оставил себя без зарплаты, чтобы не платить алименты

В Челябинской области директор ООО сам себе отказывал в зарплате, чтобы не платить алименты детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, дознавателем Озерского отдела судебных приставов Челябинской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении одного и того же человека – 39-летнего местного жителя. Он подозревается в неуплате средств на содержание детей и неисполнении решения суда.

Мужчина давно уже в поле зрения судебных приставов Озерска: с 2008 года с него многократно взыскивали кредиты, налоги, иные денежные взыскания, штрафы, даже ущерб от преступления. А затем он стал еще и должником по алиментам, причем дважды: в июле 2016 года и в сентябре 2017 – в пользу детей от своих двух браков.

Решения суда по взысканию алиментов озерчанин не исполнял, официальных источников дохода и имущества у него не было. В связи с нежеланием предпринимать меры по выплате алиментов в отношении должника было вынесено постановление об ограничении водительских прав, а вслед за этим ему назначили 75 часов обязательных работ.

В сентябре 2017 года в отдел поступил еще один исполнительный документ на взыскание алиментов в пользу ребенка от первого брака, а в декабре последовало второе административное дело по аналогичной статье с аналогичным наказанием, которое южноуралец до настоящего времени так и не отработал.

В декабре 2017 года нерадивый папаша открыл ООО, связанное с обслуживанием автомобилей. И сразу же отозвала исполнительный лист «старшая» бывшая супруга, отказавшись от притязаний к отцу своего ребенка. Что послужило этому – аргументы должника или окончательное разочарование женщины в этом мужчине, неизвестно, но вторая взыскательница решила идти до конца, требуя от бывшего супруга помощи для содержания и воспитания малолетнего сына.

Судебные приставы, установив, что мужчина наконец-то остепенился, стал солидным человеком – генеральным директором ООО, понадеялись было на добровольное погашение задолженности и дальнейшие регулярные выплаты, но не тут-то было! Заработная плата директора оказалась нулевая. Но альтруизм тут не при чем, все гораздо прозаичнее: чтобы уйти от выплаты алиментов, директор сам себе в течение трех месяцев писал заявления о предоставлении отпуска без содержания, на которых сам себе «не возражал». На допросе у дознавателя он так и отвечал: «Мне директор не выплачивал зарплату», а на вопрос, кто директор, не смущаясь, называл себя.

Теперь он пойдет под суд не только как должник по алиментам, но и как должностное лицо, злостно препятствующее исполнению решения суда. Его задолженность по состоянию на конец мая 2018 года составляет более 40 тысяч рублей, но даже полное погашение долга на стадии расследования уголовных дел не отменит совершенного им двойного уголовного преступления и будет расценено судом лишь в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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