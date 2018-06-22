Эко-активистов не пустил на Алое поле, но пикет состоится

Место проведения пикета активистов «СтопГОКа» перенесли в сквер Андреевского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия отказала челябинским эко-активистам в согласовании пикета на Алом поле, но предложила альтернативный вариант. Об этом сообщается в социальных сетях.

Напомним, ранее общественники подали в администрацию Челябинска уведомление о проведении 22 июня двух пикетов на Алом поле: на пересечении проспектов Ленина и Свердловского и у памятника «Орленок». Однако противникам строительства Томинского ГОКа предложили перенести акцию протеста в сквер Андреевского.

Сегшодня там соберутся активисты «с целью привлечения внимания общественности к планам по повышению налогов и пенсионного возраста, а также необходимости сохранения защитных лесов Челябинска, формирования «зеленого пояса» вокруг города, продолжающемуся незаконному строительству Томинского горно-обогатительного комбината».

Пикет пройдет сегодня, 22 июня, с 17:00 до 19:00 в сквере им. Андреевского (перекресток улиц Доватора и Воровского).

Челябинск, Виктор Елисеев

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