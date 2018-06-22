С «уважением»: чиновники окончательно отправили общественность «в игнор» при обсуждении Томинского ГОКа

Чиновники отказались от участия в круглом столе по проблеме строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы мероприятия, четвертая встреча рабочей группы по проблемам строительства Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания) была посвящена экономическим аспектам спорного проекта и значения его реализации для экономики страны и региона.

Проходило мероприятие в несколько ином формате, чем первые три, состоявшиеся под эгидой Общественной палаты Челябинской области. В результате, четвертую встречу проигнорировали как чиновники, так и представители РМК.

Организаторы направили приглашения в управление Росприроднадзора по Челябинской области, прокуратуру региона, губернатору и главному федеральному инспектору по Челябинской области. В аппарате Росприроднадзора инициаторов круглого стола даже обнадежили: руководитель ведомства Виталий Курятников обещал быть на встрече, сообщили им в конце прошлой недели. Но в последний момент чиновник отказался от участия, сославшись на занятость.

Представители главного федерального инспектора с самого начала поставили эко-активистов в известность о том, что Александр Пушкин не сможет присутствовать на мероприятии: не позволяет рабочий график.

Самое интересное творилось с приглашением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В аппарате главы региона ответили, что письмо рассмотрели Борис Дубровский и Сергей Сушков и направили его «на исполнение по компетенции» в министерство экологии области. В минэко подготовку ответа поручили некой Ольге Жуковой. Чиновная дама в документе перечислила все мероприятия, прошедшие после звонка президента России Владимира Путина члену координационного совета движения «СтопГОК» Василию Московцу, начав со встречи губернатора с противниками строительства Томинского ГОКа, прошедшую «по поручению президента». «По итогам встречи, с целью всестороннего обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта строительства Томинского ГОКа на базе Общественной палаты Челябинской области создана рабочая группа с привлечением инициативной группы активистов движения «СтопГОК», представителей общественных экологических организаций, научного и экспертного сообщества, РМК, федеральных и областных министерств и ведомств», – написала чиновница. И указала, где можно ознакомиться с записями прошедших под эгидой ОПЧО круглых столов.

Абсурдность ситуации в том, что ответ был направлен на имя одного из организаторов четвертой встречи Олега Магазова. «Сотрудник минэко Ольга Юрьевна Жукова, скорее всего, знать не знает, кто такой О.А. Магазов. Поэтому Ольга Юрьевна уверенно посылает О.А. Магазова «ознакомиться с записями» уже проведённых на площадке Общественной палаты Челябинской области круглых столов по Томинскому ГОКу, – прокомментировали чиновничий ответ организаторы мероприятия. – Министр Сергей Фёдорович Лихачев О.А. Магазова знает. Мало того, он знает, что Магазов был непосредственным участником всех трёх заседаний. Тем не менее, Сергей Фёдорович подписывает документ. То ли он сделал это, не читая, то ли он не вникал в прочитанное. В итоге министр сам себя представил общественности тем артистом, который в цирке заполняет паузы между номерами».

Письмо, действительно, подписано новым министром экологии региона Сергеем Лихачевым, дописавшим к тексту от руки «С уважением». Приписка, учитывая некорректный по содержанию ответ, подготовленный чиновницей министерства, весьма двусмысленная.

В итоге из представителей «федеральных и областных министр и ведомств» на круглом столе оказалась лишь сотрудница региональной прокуратуры. Которой организаторы и участники встречи выразили искреннюю благодарность. В РМК же приглашение к диалогу и вовсе не удостоили ответом.

Подобная ситуация весьма шокировала прибывшую для участия в круглом столе члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталию Евдокимову. «К сожалению, диалога не состоялось, вот что меня больше всего расстраивает», ‒ отметила представитель СПЧ. «О том, что поручение президента остаётся невыполненным, Наталия Леонидовна пообещала при ближайшей встрече сообщить заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко», – рассказали организаторы круглого стола.

Челябинск, Виктор Елисеев

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