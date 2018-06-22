В Миассе чиновник отдал 10 бюджетных миллионов за проект, не прошедший госэкспертизу

В Челябинской области директор муничипального учреждения отдал 10 миллионов бюджетных рублей за проект, не прошедший государственную экологическую экспертизу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшему директору муниципального учреждения Миасса предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, южноуралец в 2011 году подписал акт приема выполненных работ по муниципальному контракту, на основании которого подрядной организации были оплачены работы по проведению инженерных изысканий и проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО. За счет средств бюджета в сумме более 9,8 миллиона рублей была принята и оплачена проектная документация, не прошедшая государственную экологическую экспертизу. В ходе расследования уголовного дела уставлена причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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