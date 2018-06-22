«СтопГОК» вышел на политический уровень (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинские эко-активисты добавили к экологическим требованиям экономические.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «СтопГОК» провели массовый пикет с расширенной повесткой.

Сегодня в сквере Александровского общественники собрались, чтобы привлечь внимание горожан не только к проблеме строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), но и выступить по вопросам, имеющим федеральное значение: недавнее повышение налогов и грядущее повышение пенсионного возраста.

Это первая развернутая заявка движения «СтопГОК» на полноценное участие в политической жизни города и региона. Отметим, что политические заявления звучали на мероприятиях эко-активистов и раньше. Однако до недавнего времени они увязывались с экологической проблематикой.

На этот раз общественное движение добавило к экологическим требованиям экономические, что говорит о продолжающемся дрейфе «СтопГОКа» в сторону образования действенной политической структуры. Напомним, ранее движение заявило о намерении принять участие в выборах губернатора Челябинской области (запланированы на 2019 год), а также не исключило возможности участия в выборах депутатов Челябинской городской Думы (намечены на 2018 год).

Напомним, первоначально эко-активисты намерены были провести 22 июня два пикета в районе Алого поля: на пересечении проспектов Ленина и Свердловского, а также у памятника «Орленок». Однако мэрия отказала в согласовании этих точек, сославшись на проведение там «иных массовых мероприятий». И такие «мероприятия» там, действительно, проходили аккурат во время, заявленное для проведения пикетов: парочка молодых людей на гироскутерах раздавала всем желающим баночки с энергетическими напитками.

Возможно, именно это имели в виду городские чиновники, отказывая «СтопГОКу».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 22.06.18

К саммитам ШОС и БРИКС в центре Челябинска вырастет гигантский недострой. / В Миассе чиновник отдал 10 бюджетных миллионов за проект, не прошедший госэкспертизу. / С «уважением»: чиновники окончательно отправили общественность «в игнор» при обсуждении Томинского ГОКа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»