Двухлетний ребенок пострадал во время пожара в Челябинской области

2-летний южноуралец попал в больницу после пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 24 июня, в Катав-Ивановске.

«В обычной квартире в субботу вечером собралась большая компания – четверо взрослых и четверо детей. И как часто бывает, контроль над ребятами ослаб, и они остались одни», – рассказали в ведомстве.

В результате в ночь на воскресенье в помещении вспыхнул пожар. Его причиной стала детская шалость. В ходе возгорания пострадал двухлетний малыш. С ожогами ребенок был доставлен в больницу.

«Сотрудники МЧС в последние дни фиксируют всплеск происшествий с детьми. Где-то просто не досмотрели родители, где-то они не обеспечили должный уровень безопасности своих чад, в том числе во время отдыха на водных объектах», – с озабоченностью сообщают в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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