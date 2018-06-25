Зиц-председатель из Челябинска получил два года условно

Житель Челябинска осужден за неправомерный оборот платежной карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд признал 29-летнего горожанина виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Молодой человек был подставным директором и учредителем коммерческой фирмы. За определенную плату на его имя было оформлено ООО, хотя вести финансово-хозяйственную деятельность от имени организации он не собирался. Получил банковскую карту для доступа к расчетному счету оформленного на него ООО, мужчина передал неизвестному за вознаграждение банковскую карту и ПИН-коды доступа к расчетному счету фирмы, «с целью неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами», рассказали в надзорном ведомстве.

Приговором суда челябинскому зиц-председателю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.18

Двухлетний ребенок пострадал во время пожара в Челябинской области. / В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия. / «СтопГОК» вышел на политический уровень (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»