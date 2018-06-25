В Челябинской области ремонтник расправился с 15-летней дочерью хозяев

В Магнитогорске рабочий, делавший ремонт в квартире, жестоко убил 15-летнюю школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 27-летнему магнитогорцу предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, днем 22 июня молодой человек, в квартире одного из домов Магнитогорска, в которой он делал ремонт, совершил убийство 15-летней дочери хозяев квартиры. По некоторым данным, девочку нашли с множественными травмами от ударов молотка по голове.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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