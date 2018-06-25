На Южном Урале 15-летняя девочка умерла от отравления алкоголем

В Магнитогорске расследуют гибель 15-летней девушки, отравившейся алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области,трагедия произошла 24 июня. Днем минувшего воскресенья 15-летнюю девочку привезли в больницу Магнитогорска в тяжелом состоянии родители, однако спасти школьницу не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

По предварительным данным, девочка употребляла спиртное с одноклассницей, которая в настоящее время находится в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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