В Челябинске спасли девочку, родившуюся без пищевода

В Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) провели сложную реконструктивную операцию девочке, родившейся без пищевода.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, о редкой патологии плода стало известно во время скрининга беременности, поэтому врачи заранее были готовы к появлению на свет ребенка. Девочка родилась в областном перинатальном центре, сразу после рождения ее перевели в ЧОДКБ, где врачи провели подготовку к реконструктивной операции и выполнили гастростомию. После того, как ребенок набрал необходимый вес, хирурги восстановили пищевод.

«Несмотря на редкость этой патологии, подобные случаи уже встречались. Операция прошла успешно, ребенок начал принимать пищу естественным образом. Сегодня их вместе с мамой переводят из реанимации в хирургическое отделение», – рассказал главный детский хирург минздрава Челябинской области Михаил Ростовцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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