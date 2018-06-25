В центре Челябинска маршрутка попала в ДТП, пассажиры заблокированы (ФОТО)

В центре Челябинска маршрутка столкнулась с иномаркой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло примерно в 14:30 на проспекте Ленина возле остановки «Публичная библиотека».

Маршрутка №64 двигалась в сторону площади Революции по третьему ряду и прямо напротив остановки общественного транспорта столкнулась с «Фольксвагеном».

По мнению автомобилистов, легковушка «подрезала» маршрутку. Официальная версия пока не озвучена – на месте работают сотрудники ГИБДД.

Отметим, что, ударив маршрутку с правого бока, легковушка заблокировала пассажиров и салоне такси, и в кабине водителя.

Челябинск, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 25.06.18

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