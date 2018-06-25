«Хоть какой-то прогресс»: челябинцы оценили работу начальника городского управления транспорта, ушедшего в отставку

Жители Челябинска оценили работу экс-начальника управления транспорта Челябинска Романа Болотова.

Как уже сообщал РИА «Новый День», об отставке чиновника стало известно неделю назад. Именно 18 июня мэр Челябинска представил исполняющего обязанности начальника управления транспорта Максима Кичеева.

Роман Болотов возглавил управление транспорта в сентябре 2016 года. Вопросами транспорта он занимался в бытность первым заместителем главы Златоуста с 2014 по 2016 годы. До этого он был заместителем главы Кусинского района по социальным вопросам и заместителем главы Златоуста по экономическим вопросам. Незадолго до перехода в мэрию Челябинска Роман Болотов уволился с поста первого вице-мэра Златоуста и вступил в должность заместителя главы Центрального района областного центра.

В социальных сетях горожане всю прошедшую неделю делились оценками работы г-на Болотова на посту начальника управления. При этом значительная часть челябинцев отметили, что чиновник добился хоть какого-то прогресса в области развития общественного транспорта Челябинска, в отличие от своих предшественников.

«Да, хотелось ожидать большего, но тут еще вопрос, что в каком состоянии ему досталось, – рассуждает один из южноуральцев. – Как минимум, сорвать планы господина депутата N по подмятию под себя городских автобусных перевозок уже бесценно. Да, муниципальный автобус у нас успешно прикончился в 2016 году, по состоянию на лето 2016 года такое явление, как муниципальный автобусный транспорт, в городе прекратило свое существование (закрывались уже практически только сады). ОГТ – это когда уже собрали остатки и сделали что-то из ничего! Конечно, начали ОГТ красиво с арендой ПАЗиков, но в итоге пришли к тому, что катаются на том, что осталось от МУП ЧАТ».

Что касается городского электротранспорта, то хотя бы сдвоенные остановки – уже прогресс, отмечают горожане. «Не все пассажиры вернулись в трамвай, но кому трамвай удобнее – стали на него обращать внимание», – уверены они.

Изменилось и отношение к маршруткам: «при Козлове (предыдущий начальник управления транспорте – прим. НД) тоже, конечно, рейды проводили и расторжения были, но при Болотове это стало более жестко».

Увеличение числа подвижного состава, который видно на карте, продолжают перечислять положительные примеры южноуральцы. «Проезд по банковским картам почти реализован (ну, точнее у Службы организации движения всё готово, перевозчики не хотят). Должны запустить к 1 июля в автобусах ОГТ, – отмечает еще один челябинец. – Продолжается борьба за первое трамвайное депо (конкурсный управляющий настаивает на его включении отдельным лотом). За счет кредита, но все же имущество ЧАТа было отдано ОГТ, а не подарено ПТК, кроме МАНов».

Наконец, именно Роман Болотов инициировал создание муниципального бюджетного учреждения, куда должна перейти вся городская инфраструктура перевозчиков (ОГТ, ЧелябГЭТ), отмечают в Челябинске.

«Конечно, каждый из нас думает «вот я бы на его месте..., но мы же не знаем, какие у него были возможности и ограничения, когда с одной стороны Тефтелев, с другой депутаты, с третьей УФАС и перевозчики, а денег вечно нет...», – подводит черту под обсуждением еще один горожанин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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