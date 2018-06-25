В центре Челябинска зафиксировали превышение нормативов взвешенных веществ

В центре Челябинска зафиксировали двойное превышение ПДК по взвешенным веществам.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, стали известны результаты мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха на территории Челябинска с 19 по 21 июня.

«В рамках социально-гигиенического мониторинга силами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» выполнены лабораторные исследования атмосферного воздуха на стационарном посту, оборудованном в центральной части города по ул. Елькина,73 в том числе, и в периоды НМУ», – рассказали в ведомстве.

По результатам лабораторных испытаний атмосферного воздуха, превышение гигиенических нормативов выявлено по содержанию взвешенных веществ: 19 июня в одной пробе из пяти на уровне 107% среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК); 20 июня в четырех пробах из пяти на уровне 130% максимальной разовой ПДК, 160% максимальной разовой ПДК, 174% максимальной разовой ПДК, 200% среднесуточной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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