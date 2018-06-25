Прокуратура требует привлечь к ответу срубивших деревья на северо-западе Челябинска

Прокуратура Курчатовского района добивается возбуждения уголовного дела по факту незаконного сноса 9 деревьев на улице Солнечной в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства установлено, что по улице Солнечная, 40 произведен снос зеленых насаждений: двух деревьев породы клен ясенелистый и семи деревьев породы ясень.

При этом управление экологии и природопользования администрации Челябинска разрешение на снос указанных зеленых насаждений не выдавало. Размер ущерба за незаконный снос составил около 400 тысяч рублей.

В этой связи, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).

Рассмотрение материалов проверки поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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