В Челябинской области на нескольких дорогах ввели реверсивное движение

Автомобилистов предупредили о сложностях с проездом по дорогам Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с проведением масштабных ремонтных работ на крупных дорогах региона сразу на нескольких участках магистралей введено реверсивное движение транспортных средств. Наряды ДПС ГИБДД приближены к местам возможного затруднения движения, инспекторы осуществляют там распорядительно-регулировочные действия и оказывают помощь водителям.

Дорожные работы проводятся на следующих участках автодорог:

М5 «Урал» – 1704 – 1712 км; 1794 – 1799 км; 1851 км; 1852 км;

Челябинск – Троицк – 76 км; 127 км;

Челябинск – Новосибирск – 12 – 20 км.

«Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных мест. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути граждане могут обратиться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы», – отмечено в сообщении.

Необходимо понимать, что реконструкция автодорог проводится как для создания комфортных условий для передвижения автомобилей, так и для повышения безопасности участников дорожного движения, напоминают автомобилистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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