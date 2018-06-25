Власти Челябинска объявили поход по завоеванию мира (ВИДЕО)

Челябинские чиновники заявили о претензиях на мировое господство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе расширенного аппаратного совещания в мэрии Челябинска была представлена стратегия социально-экономического развития города до 2035 года.

Впрочем, как выяснилось, документ пока находится в стадии разработки. Более того, из слов вице-мэра Елены Мурзиной следовало, что работа над стратегией едва вышла из подготовительной стадии. «В рамках разработки стратегии было проведено анкетирование жителей, изучено более 1 тысячи 500 анкет, кроме того, проведены форсайт-сессии по экологии и молодежной повестке, – рассказала чиновница. – Разработана карта глобальных проблем Челябинска, куда вошли исчерпание возможностей роста, нестабильная макроэкономика, санкции, невысокое качество среды.

Мы понимаем, что сразу расшить все проблемы с учетом экономической ситуации невозможно, поэтому стратегия будет разбита на два этапа. До 2025 года – программа «Город для жизни», которая укладывается в полномочия муниципалитета. Она предполагает 12 подпрограмм «разбитых окон»: культурный город, город для бизнеса, комфортный город, транспорт и так далее. Но работа над стратегией продолжается, на очереди глубинные интервью с руководителями города, собственниками и руководителями промышленных предприятий и сферы услуг, а также широкое обсуждение наработок с привлечением общественности, внешних и внутренних экспертов».

Напомним, «теория разбитых окон» – это криминологическая концепция, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. Теория сформулирована в 1982 году американскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом и названа по типичному примеру: «Если в здании разбито одно стекло, и никто его не меняет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна».

Упоминание «разбитых окон» в качестве подпрограмм стратегии развития Челябинска настораживает, но в целом то, о чем рассказала Мурзина, – это

обыкновенная чиновная рутина, и весь доклад можно свести буквально к одной фразе: работа ведется. Ничего конкретного «экономический» вице-мэр не сказала. Но ведь на то она и стратегия, чтобы конкретика терялась за амбициозными задачами. А цель, которую власти Челябинска перед собой ставят, назвать амбициозной – это еще очень мягко.

«Все разрабатываемые сегодня стратегии – по сути, научные работы, – заявил депутат Дмитрий Довбня. – Нам же нужен план по захвату мира!»

Сделав столь громкое заявление, депутат Курчатовского районного совета Челябинска Дмитрий Довбня пустился в рассуждения о национальном опросе. «Ценности и те характеристики, которые свойственны тем или иным народам, помогают им конкурировать в определенных видах хозяйствования», – сформулировал «народный избранник». Правда, если приводимый им в пример гедонизм французов и знаменитые на весь мир французские кухня, вина и парфюмерия еще можно как-то связать, то каким образом связаны немецкие пиво и колбаски со склонностью их создателей к порядку– уже менее понятно. Впрочем, оказалось, что «национальный вопрос» – дело прошлого. А для нашей современности нужно уже вести речь об «идентичности горожан». «Перед нами встает вопрос: а какие ценности, правила и принципы характерны челябинцам?» – задался вопросом г-н Довбня. Но если кто-то и заинтересовался этим вопросом (пламенную речь депутат присутствующие слушали без особых эмоций), то его любопытство сразу охладили: ответ только предстоит найти.

Однако, помимо неизвестных еще характеристик горожан, которые помогут им захватить мир, есть еще и такие, которые придется культивировать. Например, экологичность.

После чего Довбня крупными мазками набросал картину будущей «экологической столицы» уже не России (о коем статусе городские чиновники мечтали еще несколько лет назад на фоне все сгущающегося смога), а мира. «Город, который создает новые индустриальные стандарты, город, который создает производственную базу для прихода новых предприятий, которые развивают экологичные технологии, город, который может развить научные и производственные компетенции по промышленной экологии и сможет их экспортировать в другие города», – вдохновенно вещал Дмитрий Довбня.

И вдохновение это, безусловно, имеет под собой все основания. Этому обязательно будут способствовать новая свалка рядом с Челябинском, на которой вместо 22 тысяч тонн за год областные чиновники намерены разместить 600 тысяч тонн, не увеличивая площади Полетаевского полигона твердых коммунальных отходов. Стоит вспомнить и о Томинском горно-обогатительном комбинате (учредитель – Русская медная компания), планирующем добывать медь открытым способом в десятке километров от областного центра. На этом фоне будущее Челябинска в качестве «экогорода» рисуется поистине величественно. И вполне достижимо.

Впрочем направления и драйверы роста Челябинска предстоит только определить, признался депутат. Пообещав сделать это в 2018-2019 годах.

А пока Челябинск по-тихому разбазаривает поистине уникальное богатство: далеко не каждый город России может похвастаться таким роскошным лесопарком в центре, как парк имен Гагарина. Но он от него постепенно «отжимают» под всевозможную застройку все новые территории.

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